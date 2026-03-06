ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У відпустку рити окопи: "АТЕШ" дізналося, як армію РФ відправляють на "відпочинок" і чим загрожують

08:00 06.03.2026 Пт
2 хв
Відпустка росіян не схожа на жодну у світі
aimg Едуард Ткач
У відпустку рити окопи: "АТЕШ" дізналося, як армію РФ відправляють на "відпочинок" і чим загрожують Фото: за розкриття схеми солдатам РФ погрожують відправити їх у штурмовики (Getty Images)

Командування РФ оформляє відпустки своїм солдатам, але насправді відправляє їх рити окопи під окупованим Бахмутом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

Читайте також: Росія будує нову військову базу під Мелітополем: "АТЕШ" показав фото і координати

Агенти партизанського руху з'ясували, що за 2025 рік у 24-му мотострілецькому полку понад 90 солдатів РФ були офіційно оформлені у відпустку, але замість відпочинку їх відправили в район Бахмута.

"Вони залучалися до обладнання та поглиблення оборонних позицій. Така практика застосовується і донині через гостру нестачу особового складу в частині, спричинену великими втратами", - пише "АТЕШ".

Тобто, формально російські окупанти перебували у відпустці, але фактично виконували роботи з облаштування оборонних рубежів у зоні бойових дій.

Причому подібні історії мали майже фатальний результат.

"Під час таких "відпусток" один із військовослужбовців підірвався на міні та отримав важке поранення. Після інциденту командування частини сфальсифікувало документи, оформивши подію як поранення, отримане під час виконання бойового завдання", - йдеться в публікації.

В "АТЕШ" додали, що солдатам РФ "прямо погрожують відправленням у штурмові підрозділи, якщо вони розкажуть про схему з фіктивними відпустками".

Також у партизанському русі зазначили, що продовжують фіксувати подібні випадки і передавати інформацію про зловживання російського командування.

Диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, що буквально тиждень тому партизани "АТЕШ" провели успішно диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агенти вивели з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, які заважають роботі українських дронів.

Також ми писали, що кілька днів тому партизани вивели з ладу дві релейні шафи в окупованому Луганську. Така диверсія на залізниці призвела до того, що Покровське угруповання військ РФ фактично залишилося без поповнень боєприпасів, палива і техніки з РФ.

