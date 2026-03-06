ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В отпуск рыть окопы: "АТЕШ" узнало, как армию РФ отправляют на "отдых" и чем угрожают

08:00 06.03.2026 Пт
2 мин
Отпуск россиян не похож ни на один в мире
aimg Эдуард Ткач
В отпуск рыть окопы: "АТЕШ" узнало, как армию РФ отправляют на "отдых" и чем угрожают Фото: за раскрытие схемы солдатам РФ грозят отправить их в штурмовики (Getty Images)

Командование РФ оформляет отпуска своим солдатам, но на самом деле отправляет их рыть окопы под окуппированным Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

Читайте также: Россия строит новую военную базу под Мелитополем: "АТЕШ" показал фото и координаты

Агенты партизанского движения выяснили, что за 2025 год в 24-м мотострелковом полку более 90 солдат РФ были официально оформлены в отпуск, но вместо отдыха из отправили в район Бахмута.

"Они привлекались к оборудованию и углублению оборонительных позиций. Такая практика применяется и по сей день из-за острой нехватки личного состава в части, вызванной большими потерями", - пишет "АТЕШ".

То есть, формально российские оккупанты находились в отпуске, но фактически выполняли работы по обустройству оборонительных рубежей в зоне боевых действий.

Причем подобные истории имели почти фатальный исход.

"Во время таких "отпусков" один из военнослужащих подорвался на мине и получил тяжелое ранение. После инцидента командование части сфальсифицировало документы, оформив произошедшее как ранение, полученное при выполнении боевого задания", - говорится в публикации.

В "АТЕШ" добавили, что солдатам РФ "прямо угрожают отправкой в штурмовые подразделения, если они расскажут о схеме с фиктивными отпусками".

Также в партизанском движении отметили, что продолжают фиксировать подобные случаи и передавать информацию о злоупотреблениях российского командования.

Диверсии "АТЕШ"

Напомним, что буквально неделю назад, партизаны "АТЕШ" провели успешно диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агенты вывели из строя объекты связи, в том числе те, которые мешают работе украинских дронов.

Также мы писали, что несколько дней назад партизаны вывели из строя два релейных шкафа в оккупированном Луганске. Такая диверсия на железной дороге привела к тому, что Покровская группировка войск РФ фактически осталась без пополнений боеприпасов, топлива и техники из РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине