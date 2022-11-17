Відповідальність за вибух ракети у Польщі лежить на Росії, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що відповідальність за влучення ракети на село в Польщі та загибель двох громадян внаслідок вибуху лежить на Російській Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
Разом з тим глава канадського уряду заявив журналістам у кулуарах "G20" на Балі (Індонезія) про необхідність провести належне розслідування інциденту та зібрати факти, щоб "точно підтвердити, що сталося".
"Абсолютно ясно одне, чи це була пряма, чи непряма відповідальність - Росія несе відповідальність за те, що сталося", - сказав він.
За словами Трюдо, незалежно від висновків цього розслідування "ми знаємо, що відповідальність за всі смерті - і не лише останні кілька днів, а протягом місяців - лежить повністю на Володимирі Путіні".
Канадський прем'єр також оголосив, що місію щодо навчання українських військових буде продовжено до кінця 2023 року. Навчання відбувається у Великій Британії в рамках операції "Об'єднання", яка триває з 2015 року.
Нагадаємо, вчора, 15 листопада, у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі.
Також ми писали, що у Білому домі заявили, що США покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від результатів розслідування.
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