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Відповідальність за вибух ракети у Польщі лежить на Росії, - Трюдо

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що відповідальність за влучення ракети на село в Польщі та загибель двох громадян внаслідок вибуху лежить на Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

Разом з тим глава канадського уряду заявив журналістам у кулуарах "G20" на Балі (Індонезія) про необхідність провести належне розслідування інциденту та зібрати факти, щоб "точно підтвердити, що сталося".

"Абсолютно ясно одне, чи це була пряма, чи непряма відповідальність - Росія несе відповідальність за те, що сталося", - сказав він.

За словами Трюдо, незалежно від висновків цього розслідування "ми знаємо, що відповідальність за всі смерті - і не лише останні кілька днів, а протягом місяців - лежить повністю на Володимирі Путіні".

Канадський прем'єр також оголосив, що місію щодо навчання українських військових буде продовжено до кінця 2023 року. Навчання відбувається у Великій Британії в рамках операції "Об'єднання", яка триває з 2015 року.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, у Польщі ЗМІ повідомили про ракетний удар РФ по селу Пшеводув, яке знаходиться поблизу кордону з Україною. Внаслідок атаки загинули люди.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що військові ЗСУ повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі.

Також ми писали, що у Білому домі заявили, що США покладають на РФ відповідальність за ракетний інцидент у Польщі незалежно від результатів розслідування.

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