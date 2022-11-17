Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России, - Трюдо

В то же время глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах "G20" на Бали (Индонезия) о необходимости провести надлежащее расследование инцидента и собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".

"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло", - сказал он.

По словам Трюдо, вне зависимости от выводов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине".

Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продлена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках операции "Объединение", которая продолжается с 2015 года.