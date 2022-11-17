RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ответственность за взрыв ракеты в Польше лежит на России, - Трюдо

Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркивает, что ответственность за попадание ракеты на село в Польше и гибель двух граждан в результате взрыва лежит на Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

В то же время глава канадского правительства заявил журналистам в кулуарах "G20" на Бали (Индонезия) о необходимости провести надлежащее расследование инцидента и собрать факты, чтобы "точно подтвердить, что произошло".

"Абсолютно ясно одно, была ли это прямая или косвенная ответственность - Россия несет ответственность за то, что произошло", - сказал он.

По словам Трюдо, вне зависимости от выводов этого расследования "мы знаем, что ответственность за все смерти - и не только в последние несколько дней, а в течение месяцев - лежит полностью на Владимире Путине".

Канадский премьер также объявил, что миссия по обучению украинских военных будет продлена до конца 2023 года. Обучение проходит в Великобритании в рамках операции "Объединение", которая продолжается с 2015 года.

Напомним, вчера, 15 ноября, в Польше СМИ сообщили о ракетном ударе РФ по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Также РБК-Украина сообщало о том, что военные ВСУ сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше.

Также мы писали, что в Белом доме заявили, что США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от результатов расследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКанадаДжастин ТрюдоВзрывВойна России против Украины