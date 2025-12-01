ua en ru
Відповідь Трампу. Безкарність агресії РФ призведе до нових конфліктів, - комісар ЄС

Понеділок 01 грудня 2025 10:21
UA EN RU
Відповідь Трампу. Безкарність агресії РФ призведе до нових конфліктів, - комісар ЄС Фото: Майкл Макграт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Будь-який крок, спрямований на позбавлення Росії покарання за її злочини, буде історичною помилкою та призведе до нових конфліктів.

Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Прагнення президента США Дональда Трампа забезпечити мир в Україні не повинно дозволити (російському диктатору – ред.) Володимиру Путіну звільнитися від відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими силами", - зазначив Макграт.

За його словами, початковий американський мирний план містив обіцянку повної амністії за дії, скоєні під час війни, поряд з планами реінтеграції Росії у світову економіку.

"Я не думаю, що історія доброзичливо оцінить будь-які зусилля, спрямовані на те, щоб стерти з історії злочини Росії в Україні. Вони повинні бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і це буде підхід Європейського Союзу в усіх цих дискусіях", - сказав Макграт.

Він також підкреслив, що, допустивши безкарність за ці злочини, світ таким чином посіє насіння наступного раунду агресії та наступного вторгнення.

"Я вважаю, що це була б історична помилка величезних масштабів. Тому ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів були забрані, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів", – додав комісар ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 30 листопада, США і Україна провели нові переговори у Флориді, на яких обговорювали ключові моменти мирного плану Трампа.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, поінформував про результати главу держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що в просуванні гідного миру є значний прогрес, а також сказав, що позиції України і США зблизилися. Зеленський підтвердив ці дані, заявивши, що робота продовжиться.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф вже сьогодні відправиться до Москви, щоб продовжити переговори, але вже з російською стороною.

