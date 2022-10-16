Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї, - Салліван

Відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважатимуть США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або ж її підрив в Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінності між ними "небезпечно".
"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі", - відзначив Салліван.
Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники по НАТО й інші країни, у тому ж числі Індія та Китай, повинні "надіслати дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні та скоріш за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.
Тим часом НАТО готується провести планові навчання ядерних сил стримування, які повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.
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