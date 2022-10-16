UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї, - Салліван

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважатимуть США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або ж її підрив в Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінності між ними "небезпечно".

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі", - відзначив Салліван.

Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники по НАТО й інші країни, у тому ж числі Індія та Китай, повинні "надіслати дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні та скоріш за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Тим часом НАТО готується провести планові навчання ядерних сил стримування, які повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки