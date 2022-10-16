Ответ США не будет зависеть от масштабов поражения российского ядерного оружия, - Салливан

Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отвечая на вопрос журналиста, сочтут ли США использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем большей бомбы, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, что проводить различия между ними "опасно".

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине. Мы не собираемся нарезать салями (стратегия достижения значительной цели при помощи выполнения большого количества малых действий - ред.)", - отметил Салливан.

В то же время советник президента по нацбезопасности добавил, что союзники по НАТО и другие страны, в том числе Индия и Китай, должны "направить очень четкий и решительный сигнал России, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины".