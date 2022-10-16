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Ответ США не будет зависеть от масштабов поражения российского ядерного оружия, - Салливан

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ответ США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будет зависеть от того, будет ли оно тактическим или большего масштаба.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста, сочтут ли США использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем большей бомбы, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан ответил, что проводить различия между ними "опасно".

"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине. Мы не собираемся нарезать салями (стратегия достижения значительной цели при помощи выполнения большого количества малых действий - ред.)", - отметил Салливан.

В то же время советник президента по нацбезопасности добавил, что союзники по НАТО и другие страны, в том числе Индия и Китай, должны "направить очень четкий и решительный сигнал России, что Москва не должна рассматривать возможность применения ядерного оружия в войне против Украины".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ядерный удар со стороны России изменит ход войны в Украине и, скорее всего, спровоцирует физический ответ со стороны украинских союзников и, возможно, НАТО.

Тем временем НАТО готовится провести плановые учения ядерных сил сдерживания, которые должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.

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