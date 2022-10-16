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Китай має дати РФ сигнал про заборону використання ядерної зброї, - Білий дім

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Вашингтон, Неділя 16 жовтня 2022 17:09
Китай має дати РФ сигнал про заборону використання ядерної зброї, - Білий дім Фото: помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай має надіслати уряду Російської Федерації чіткий сигнал про те, що Москва не повинна розглядати застосування ядерної зброї проти України.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Країнам, включаючи Китай, необхідно надіслати Росії сигнал про те, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України", - заявив помічник президента США з національної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоядерний удар з боку Росії змінить хід війни в Україні і, найімовірніше, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

При цьому керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флемінг заявив про відсутність гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

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