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Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї, - Салліван

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Неділя 16 жовтня 2022 19:00
Відповідь США не залежатиме від масштабів ураження російської ядерної зброї, - Салліван Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідь США у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні не залежатиме від того, чи буде вона тактичною або ж більшого масштабу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вважатимуть США використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або ж її підрив в Чорному морі менш серйозним, ніж більшої бомби, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван відповів, що проводити відмінності між ними "небезпечно".

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємося нарізати салямі", - відзначив Салліван.

Водночас радник президента з нацбезпеки додав, що союзники по НАТО й інші країни, у тому ж числі Індія та Китай, повинні "надіслати дуже чіткий і рішучий сигнал Росії, що Москва не повинна розглядати можливість застосування ядерної зброї у війні проти України".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні та скоріш за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Тим часом НАТО готується провести планові навчання ядерних сил стримування, які повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

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