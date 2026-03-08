ua en ru
Политика
Ответ на перехватчики? Россия может усилить атаки реактивными "Шахедами", - Forbes

18:21 08.03.2026 Вс
3 мин
Россия имеет ответ на украинские дроны-перехватчики, но и Украина заранее готовит контрмеры
aimg Антон Корж
Ответ на перехватчики? Россия может усилить атаки реактивными "Шахедами", - Forbes Иллюстративное фото: стандартный иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)

Россия может начать активнее применять новые реактивные версии ударных беспилотников "Шахед" (в РФ называются "Герань"), чтобы противодействовать украинским дронам-перехватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Читайте также: В ГУР раскрыли детали конструкции и производителей российской ракеты "Искандер-К"

Речь идет о модернизированных дронах на основе иранских Shahed-136. Они получили значительно большую скорость и потенциально могут усложнить работу украинской противовоздушной обороны, сообщает Forbes.

Россияне значительно модернизировали иранские дроны. Они добавили системы защиты спутниковой навигации, ограниченное дистанционное управление на финальном участке полета, а также камеры и элементы искусственного интеллекта для корректировки траектории.

Впрочем, эффективность этих беспилотников существенно снизилась после того, как Украина начала массово применять дроны-перехватчики. Эти маленькие БПЛА летают со скоростью до 300 км/ч и используют алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического наведения на цель. По оценкам специалистов, уровень их успешных перехватов превышает 60%.

РФ ищет противодействие

Россия, по словам экспертов, имеет три варианта разработки противодействия перехватчикам: маневры уклонения, полеты на очень малых высотах, однако именно повышение скорости является наиболее практичным вариантом усовершенствования.

В 2025 году РФ начала использовать скопированный у Ирана реактивный дрон, который получил название "Герань-3". По данным украинской разведки, он оснащен турбореактивным двигателем китайского производства Telefly и способен развивать скорость более 500 км/ч.

В начале 2026 года россияне попытались атаковать Украину дроном "Герань-5". Он имеет значительно улучшенные характеристики: размах крыльев примерно 5,5 метра, боевую нагрузку дом 90 кг, и дальность полета около 1000 км при скорости до 600 км/ч.

В то же время использование реактивных двигателей делает такие дроны сложнее и дороже в производстве, что может ограничить их массовое применение. К тому же Украина заранее готовит противодействие: ведется разработка новых высокоскоростных беспилотников-перехватчиков.

"На стратегическом уровне Украина также нацелена на производственные и снабженческие сети, связанные с этими беспилотниками. В рамках расширения своей кампании глубоких ударов украинские войска осуществили дальнобойные атаки на объекты, занимающиеся сборкой "Гераней", - добавляет издание.

Беспилотники РФ: последние новости

Напомним, в ГУР ранее раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

Также в ГУР обнародовали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом.

В целом, как подтвердили в Воздушных силах, сейчас Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые эволюционировали и стали главной воздушной угрозой для Украины.

