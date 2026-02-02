"Шахеди" еволюціонували: Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією
Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які еволюціонували та стали головною повітряною загрозою для України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
"Шахеди" - ключова повітряна загроза
За словами Ігната, саме дрони типу "Шахед" нині є однією з найсерйозніших проблем для української протиповітряної оборони. Вони застосовуються масово, летять сотнями та атакують не лише вночі, а й у денний час.
БПЛА фіксують не лише поблизу лінії фронту - їх регулярно помічають і над столицею, зокрема реактивні дрони.
Політ на різній висоті: як ворог ускладнює перехоплення
Російські безпілотники можуть летіти:
- на великій висоті, поза досяжністю мобільних вогневих груп;
- на малій висоті, використовуючи рельєф місцевості - наприклад, акваторії водосховищ.
Ігнат зауважив, що це змушує Сили оборони застосовувати різні засоби перехоплення: зенітні дрони, авіацію, гелікоптери, надводні й наземні підрозділи.
Водночас у густонаселених районах спосіб ураження обирають насамперед з огляду на безпеку цивільних.
Комбінована тактика та розвідка РФ
Ігнат зазначає, що противник ретельно планує маршрути польоту БПЛА. Росія використовує:
- супутникову інформацію;
- агентурну розвідку;
- аналіз розташування українських засобів ППО;
- погодні умови.
Це дозволяє ворогу обирати оптимальну висоту та маршрут, щоб мінімізувати втрати дронів.
Чому мобільним групам важко збивати дрони
Можливості мобільних вогневих груп обмежені:
- ефективна висота ураження кулеметами - до 1 км;
- ПЗРК — до 4 км, але ефективно близько 2 км.
Коли дрон піднімається вище, його перехоплення стає значно складнішим.
Модернізовані "Шахеди" зі Starlink і камерами
Росія застосовує різні модифікації іранських БПЛА:
- "Шахед-131"/"Шахед-136" (у РФ - "Герань-1", "Герань-2");
- дрони з камерами, SIM-картами, модемами та навіть Starlink.
Такі БПЛА:
- важче подавити засобами РЕБ;
- можуть керуватися онлайн;
- використовуються як ударні та розвідувальні.
"Я пам'ятаю, що вперше "Шахед" зі Starlink знайшли ще півроку тому. Українська влада нині активно шукає методи протидії, зокрема із партнерами", - заявив Ігнат.
Дрони-ретранслятори та "Молнія"
Окремі безпілотники можуть працювати як ретранслятори сигналу, збільшуючи радіус дії інших дронів. За таким принципом РФ застосовує і "Шахеди", і розвідувальні БПЛА типу "Орлан".
Також активно використовуються дрони "Молнія":
- вартість - близько 500 доларів;
- можуть нести FPV-дрони вглиб української оборони;
- інколи оснащуються оптоволокном для збільшення дальності.
Ігнат наголосив, що Україна разом із партнерами активно працює над протидією новим загрозам. Вивчення ворожих технологій і створення ефективніших рішень залишається ключовим завданням у протистоянні дроновій війні.
Використання росіянами Starlink
Російська армія все активніше застосовує американські термінали Starlink на ударних безпілотниках, що дозволяє обходити українські системи радіоелектронної боротьби та підвищувати точність ударів, повідомляли ЗМІ.
Як зазначив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, дрони з онлайн-керуванням були задіяні, зокрема, під час атаки на пасажирський поїзд у Харківській області.
У відповідь міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна звернулася до компанії SpaceX і обговорила можливі механізми протидії цій загрозі.
Згодом Бескрестнов уточнив, що на запит української сторони SpaceX вже почала впроваджувати перші заходи для блокування використання терміналів Starlink російськими військовими.
Крім того, з’явилася інформація, що Ілон Маск зробив перші кроки для припинення несанкціонованого застосування Starlink в інтересах РФ.
Сьогодні ж Кабмін ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового інтернету Starlink. Через це в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали, а всі інші - відключать.