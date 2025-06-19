Відомий результат допінг-проби "В" Мудрика – британські ЗМІ

Що показала друга проба

За даними британських журналістів, проба "В" також дала позитивний результат. Тобто, підтвердила факт наявності в організмі українця забороненої речовини.

Вірогідно, що саме з цим пов'язане офіційне звинувачення від Футбольної асоціації Англії (ФА), яке футболіст отримав вчора.

Інформація ЗМІ наразі неофіційна. Представники ФА та самого Мудрика утримуються від коментарів, посилаючись на те, що розслідування справи ще не завершене.

Допінг-справа Мудрика: що відомо

У грудні минулого року в допінг-пробі "А" Мудрика виявили заборонену речовину – мельдоній, що входить до списку препаратів, які підвищують витривалість.

За інформацією британських ЗМІ, позитивний допінг-тест гравець здав після виступів за збірну України в листопаді, коли взяв участь у матчах Ліги націй з Грузією (1:1) та Албанією (2:1).

Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу – до перевірки проби "В". На певний час ситуація зависла. Але 18 червня ФА висунула українському гравцю офіційні звинувачення.

Яке покарання загрожує порушнику

Якщо інформація про позитивний результат проби "В" підтвердиться, Мудрик отримає тривалу дискваліфікацію – до 4 років.

Сам 24-річний футболіст відкидає звинувачення. Зараз він співпрацює з провідною юридичною компанією Morgan Sports Law, яку раніше залучали до апеляції у аналогічній справі Поля Погба. Французькому хавбеку вдалось скоротити термін дискваліфікації з чотирьох років до 18-ти місяців.