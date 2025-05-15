22 місяці дискваліфікації: українського легкоатлета усунули за допінг

Український штовхальник ядра Роман Кокошко отримав дискваліфікацію терміном на 22 місяці за недотримання антидопінгових вимог. Відповідне рішення оприлюднила незалежна організація Athletics Integrity Unit (AIU), що займається контролем за дотриманням допінгових правил у легкій атлетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AIU .

Чому Роман Кокошко отримав дискваліфікацію

Причиною покарання 28-річного спортсмена стали три пропущені допінг-тести у позазмагальний період протягом 2024 року.

Тимчасово одного із провідних атлетів України в цьому виді спорту відсторонили ще 20 грудня минулого року, і саме з цієї дати розпочався відлік терміну дискваліфікації. Таким чином, Кокошко вже відбув майже п’ять місяців покарання.

Окрім самої дискваліфікації, анульовано результати українця, показані з 29 жовтня 2024 року. Востаннє він виступав на Олімпіаді в Парижі у серпні 2024 року.

Зазначимо, що Кокошко має право оскаржити рішення AIU у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Хто такий Роман Кокошко

Роман чемпіон України 2019 року, призер чемпіонатів України 2017 та 2021 років. Також він бронзовий призер чемпіонату Європи-2023 у приміщенні, володар золота Кубка Європи того ж року.

З березня 2023-го Кокошко утримує найкращий результат в історії України в дисципліні у приміщенні - 21,84 м.

На національних змаганнях Роман представляє Одеську область.