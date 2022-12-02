Видобуток російської нафти в 2023 році впаде на третину через санкції, - Reuters

Видобуток російської нафти може скоротитися на третину - з 1,5 до 1 млн барелів на добу на початку 2023 року. Це станеться після того, як Європейський Союз запровадить з 5 грудня заборону на імпорт нафти морським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інформація надійшла з двох анонімних джерел з великих російських виробників. У цих інсайдах оцінка видобутку російської нафти перебуває на нижньому рівні прогнозів ринкових аналітиків, що враховують спільний вплив ембарго на перевезення нафти морським транспортом і запропонований ЄС ліміт цін на російські енергоносії.

Проте вони зазначають, що дійсний рівень може залежати й від інших факторів, які можливо з'являться згодом. Це цілком ймовірно, враховуючи чутливу динаміку ринку, яка пов’язана з війною в Україні.

"Це приблизно те саме, що й обсяг морських поставок до ЄС за останні тижні. Я не думаю, що вони (російські виробники) зможуть перенаправити це в інше місце", - зазначив у коментарі виданню представник російської брокерської компанії.

На думку експертів, Захід хоче "стиснути" фінанси Росії, щоб зменшити її здатність фінансувати війну в Україні.

"Експорт сирої нафти, газу та нафтопродуктів становить більшу частину доходів Росії, які залишаються високими, оскільки перебої у виробництві та збуті після західних санкцій були більш ніж компенсовані високими цінами на міжнародних ринках", - відзначає Reuters.

І додає, що доходи російського бюджету від нафти і газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців 2022 року. До початку конфлікту в Україні 24 лютого Росія експортувала близько 8 млн барелів нафти і нафтопродуктів на добу.