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Росія скоротить видобуток нафти у 2023 році: в чому причина

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Росія, Вівторок 15 листопада 2022 16:37
Росія скоротить видобуток нафти у 2023 році: в чому причина Фото: Росія скоротить видобуток нафти у 2023 через проблеми зі збутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Видобуток нафти в Росії у 2023 року може впасти нижче 10 мільйонів барелів на день через те, що РФ може бути важко знайти нові ринки для збуту нафти після введення в дію європейської заборони на імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міжнародне енергетичне агентство вказує, що Росія перенаправляла більше мільйона барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини, оскільки багато її традиційних споживачів відмовилися після вторгнення в Україну. Проте останнім часом потік до цих країн стабілізувався, що викликало припущення, що вони, можливо, не зможуть нарощувати імпорт далі.

Повідомляється, що якщо їхні закупівлі залишаться стабільними, решті світу доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 мільйона барелів на день до лютого, йдеться у звіті МЕА.

У МЕА такий сценарій не вважають можливим та прогнозують, що до кінця березня Росія може втрачати видобуток близько 2 млн барелів на день у порівнянні з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому лише 9,6 мільйона барелів на день.

Згідно з підрахунками Bloomberg, у січні-жовтні цього року видобуток у Росії в середньому становив близько 10,7 млн ​​барелів на день.

ЄС збирається заборонити імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня, а нафтопродуктів - з 5 лютого. Це не лише створить виробничі ризики для Росії, але й посилить труднощі постачання в регіоні, оскільки альтернативні джерела палива можуть бути недоступними в достатньому обсязі, щоб заповнити прогалину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ціни на нафту зросли в понеділок, 14 листопада, продовживши зростання попередньої сесії після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих протоколів COVID-19, що посилило надії на відновлення економічної активності та попиту у найбільшого у світі імпортера нафти.

Також раніше ми писали, що індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть", повідомила про майже 50% падіння прибутку за вересневий квартал порівняно з попередніми трьома місяцями.

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