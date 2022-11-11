Прибуток нафтової компанії в Індії, якою частково володіє "Роснефть", скоротився вдвічі

Індійська компанія Nayara Energy, яка частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть", повідомила про майже 50% падіння прибутку за вересневий квартал порівняно з попередніми трьома місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії, яку приводить Reuters .

Це трапилось через експортне мито на очищене паливо та слабку рентабельність.

Nayara повідомила про чистий прибуток у розмірі 222,4 млн доларів у період з липня по вересень порівняно з рекордними 442,4 млн доларів у червневому кварталі. Про це йдеться у заяві фондової біржі у п'ятницю. У вересневому кварталі 2021 року компанія повідомила про збитки у розмірі 11,2 млн доларів.

Індія обмежила експорт палива, ввівши з липня непередбачений податок на закордонні продажі очищеного палива, що знизило прибуток приватних нафтопереробних заводів Reliance Industries Ltd та Nayara.

Ця пара стала ключовим покупцем російської нафти в Індії після того, як деякі західні країни та компанії відмовилися від покупок у РФ через її вторгнення в Україну наприкінці лютого. Раніше висока вартість фрахту здебільшого відлякувала індійських нафтопереробників від купівлі російської нафти.

"Роснефть" і Kesani Enterprises Co Ltd, консорціум, очолюваний Trafigura Group і російською інвестиційною групою UCP, володіють по 49,13% акцій Nayara, яка управляє нафтопереробним заводом Vadinar потужністю 400 000 барелів на день у західному індійському штаті Гуджарат.