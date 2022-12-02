Добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций, - Reuters

Добыча российской нефти может сократиться на треть – с 1,5 до 1 млн баррелей в сутки в начале 2023 года. Это произойдет после того, как Европейский Союз введет с 5 декабря запрет на импорт нефти морским транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Информация поступила из двух анонимных источников із крупных российских производителей. В этих инсайдах оценка добычи российской нефти находится на нижнем уровне прогнозов рыночных аналитиков, учитывающих совместное влияние эмбарго на перевозку нефти морским транспортом и предложенный ЕС лимит цен на российские энергоносители.

Однако они отмечают, что действительный уровень может зависеть и от других факторов, которые могут появиться впоследствии. Это вполне вероятно, учитывая чувствительную динамику рынка, связанную с войной в Украине.

"Это примерно то же, что и объем морских поставок в ЕС за последние недели. Я не думаю, что они (российские производители) смогут перенаправить это в другое место", - отметил в комментарии изданию представитель российской брокерской компании.

По мнению экспертов, Запад хочет "сжать" финансы России, чтобы снизить ее способность финансировать войну в Украине.

"Экспорт сырой нефти, газа и нефтепродуктов составляет большую часть остающихся высокими доходов России, поскольку перебои в производстве и сбыте после западных санкций были более чем компенсированы высокими ценами на международных рынках", - отмечает Reuters.

И добавляет, что доходы российского бюджета от нефти и газа выросли более чем на треть за первые 10 месяцев 2022 года. До начала конфликта в Украину 24 февраля Россия экспортировала около 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.