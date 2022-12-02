Добыча российской нефти в 2023 году упадет на треть из-за санкций, - Reuters
Добыча российской нефти может сократиться на треть – с 1,5 до 1 млн баррелей в сутки в начале 2023 года. Это произойдет после того, как Европейский Союз введет с 5 декабря запрет на импорт нефти морским транспортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Информация поступила из двух анонимных источников із крупных российских производителей. В этих инсайдах оценка добычи российской нефти находится на нижнем уровне прогнозов рыночных аналитиков, учитывающих совместное влияние эмбарго на перевозку нефти морским транспортом и предложенный ЕС лимит цен на российские энергоносители.
Однако они отмечают, что действительный уровень может зависеть и от других факторов, которые могут появиться впоследствии. Это вполне вероятно, учитывая чувствительную динамику рынка, связанную с войной в Украине.
"Это примерно то же, что и объем морских поставок в ЕС за последние недели. Я не думаю, что они (российские производители) смогут перенаправить это в другое место", - отметил в комментарии изданию представитель российской брокерской компании.
По мнению экспертов, Запад хочет "сжать" финансы России, чтобы снизить ее способность финансировать войну в Украине.
"Экспорт сырой нефти, газа и нефтепродуктов составляет большую часть остающихся высокими доходов России, поскольку перебои в производстве и сбыте после западных санкций были более чем компенсированы высокими ценами на международных рынках", - отмечает Reuters.
И добавляет, что доходы российского бюджета от нефти и газа выросли более чем на треть за первые 10 месяцев 2022 года. До начала конфликта в Украину 24 февраля Россия экспортировала около 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.
Недавно РБК-Украина сообщало, что, по данным Bloomberg, добыча нефти в России в 2023 году может упасть ниже 10 млн баррелей в сутки. Основная причина - сложность найти новые рынки сбыта для российской нефти после введения в действие европейского запрета на импорт.
Сегодня, 2 декабря, страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что будет значительно влиять на доходы РФ.
Также ранее мы писали, что индийская компания Nayara Energy, частично принадлежащая российской нефтяной компании "Роснефть", сообщила о почти 50% падении прибыли за сентябрьский квартал по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
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