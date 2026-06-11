Видобуток нафти в Росії впав до мінімуму за рік через атаки ЗСУ, - Bloomberg

Видобуток сирої нафти в Росії у травні впав до найнижчого рівня за рік на тлі рекордних атак українських дронів на нафтову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

Травневі цифри

За даними щомісячного звіту ОПЕК, російські виробники у травні видобували в середньому 9,009 мільйона барелів сирої нафти на день. Це нижче за переглянутий показник квітня.

Травневий рівень видобутку на 690 000 барелів на день нижчий за квоту, передбачену для Росії угодою з ОПЕК та її союзниками.

Дані не враховують видобуток газового конденсату.

Видобуток російської сирої нафти скорочується з кінця 2025 року. І хоча останнє падіння свідчить про уповільнення тренду порівняно з попередніми місяцями, ситуація посилює тиск на нафтові ринки, де ціни залишаються високими через конфлікт на Близькому Сході.

Рекордний місяць ударів по російській нафті

У травні Україна значно посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, здійснивши щонайменше 31 удар по:

нафтопереробних заводах;

морських експортних терміналах;

трубопровідній інфраструктурі.

Це найвищий місячний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ. Київ прагне обмежити доходи Москви від високих світових цін на нафту.

Нафтопереробка - мінімум за 20 років

Оскільки українські сили переважно атакували паливо-виробничі об'єкти, темпи переробки сирої нафти в Росії у червні впали до найнижчого рівня за два десятиліття. Такі оцінки дає EA Analytics - підрозділ галузевого консалтингу Energy Aspects Ltd.

Через це російські виробники переорієнтували сиру нафту на експортні ринки.

За даними відстеження танкерів, які зібрав Bloomberg, середні чотиритижневі поставки морської нафти зросли до 3,64 мільйона барелів на день у період до 31 травня.

Для порівняння - за чотири тижні до 17 квітня, коли Київ почав атакувати експортні об'єкти, середній показник становив 3,17 мільйона барелів на день.

Росія залишається одним із трьох найбільших виробників сирої нафти у світі, і її поставки не проходять через Ормузьку протоку, яка фактично закрита від початку війни з Іраном.