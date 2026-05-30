Росія втрачає мільйони тонн дизеля через українські атаки на НПЗ, - Reuters

Українські удари по російських нафтопереробних заводах дедалі відчутніше впливають на паливний сектор РФ. Виробництво дизеля скорочується вже другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, у травні виробництво дизельного пального в Росії скоротилося приблизно на 10% порівняно з попереднім місяцем. Аналогічне падіння було зафіксоване й у квітні.

Основною причиною називають атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Через пошкодження частина підприємств була змушена скоротити обсяги роботи або тимчасово зупинити виробництво.

Україна системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, прагнучи зменшити доходи Москви від продажу нафти та нафтопродуктів, які використовуються для фінансування війни проти України.

За підрахунками Reuters, у квітні постраждалі від атак заводи виробили на 1 млн тонн дизеля менше, ніж зазвичай. У травні втрати становили ще близько 600 тисяч тонн.

Для порівняння, у березні виробництво дизельного пального в Росії оцінювали у 7,5 млн тонн.

Експорт залишається високим

Попри скорочення виробництва, Росія продовжує підтримувати значні обсяги експорту дизельного пального.

За даними ринкових джерел і компанії LSEG, морський експорт дизеля та газойлю у квітні зріс на 8% порівняно з березнем і досяг близько 3,25 млн тонн. У травні експортні поставки залишилися приблизно на тому ж рівні.

Через це російська влада навіть розглядала можливість тимчасового обмеження експорту для забезпечення внутрішнього ринку паливом під час активного сезону польових робіт.

Водночас джерела в галузі вважають, що запровадження заборони малоймовірне, оскільки додаткові обмеження можуть ще більше ускладнити роботу нафтопереробних підприємств.

У виданні зазначили, що падіння виробництва дизеля може обмежити здатність Росії скористатися високими цінами на нафту, які зросли на тлі конфлікту навколо Ірану та напруженості в районі Ормузької протоки.

Як Росія заробляє на війні на Близькому Сході

На тлі конфлікту навколо Ірану та стрибка світових цін на нафту Росія отримала додаткові можливості для збільшення нафтових доходів. Ситуацію також посилило часткове пом'якшення американських обмежень на постачання російської нафти.

Зокрема, у травні США продовжили тимчасову ліцензію, яка дозволяє найбільш вразливим країнам купувати російську нафту, що вже перебуває в морі.