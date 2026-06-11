Добыча нефти в России упала до минимума за год из-за атак ВСУ, - Bloomberg
Добыча сырой нефти в России в мае упала до самого низкого уровня за год на фоне рекордных атак украинских дронов на нефтяную инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg
Майские цифры майские цифры
По данным ежемесячного отчета ОПЕК, российские производители в мае добывали в среднем 9,009 миллиона баррелей сырой нефти в день. Это ниже пересмотренного показателя апреля.
Майский уровень добычи на 690 000 баррелей в день ниже квоты, предусмотренной для России соглашением с ОПЕК и ее союзниками.
Данные не учитывают добычу газового конденсата.
Добыча российской сырой нефти сокращается с конца 2025 года. И хотя последнее падение свидетельствует о замедлении тренда по сравнению с предыдущими месяцами, ситуация усиливает давление на нефтяные рынки, где цены остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Рекордный месяц ударов по российской нефти
В мае Украина значительно усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, осуществив по меньшей мере 31 удар по:
- нефтеперерабатывающим заводам;
- морским экспортным терминалам; морским экспортным терминалам;
- трубопроводной инфраструктуре.
Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ. Киев стремится ограничить доходы Москвы от высоких мировых цен на нефть.
Нефтепереработка - минимум за 20 лет
Поскольку украинские силы преимущественно атаковали топливо-производственные объекты, темпы переработки сырой нефти в России в июне упали до самого низкого уровня за два десятилетия. Такие оценки дает EA Analytics - подразделение отраслевого консалтинга Energy Aspects Ltd.
Из-за этого российские производители переориентировали сырую нефть на экспортные рынки.
По данным отслеживания танкеров, которые собрал Bloomberg, средние четырехнедельные поставки морской нефти выросли до 3,64 миллиона баррелей в день в период до 31 мая.
Для сравнения - за четыре недели до 17 апреля, когда Киев начал атаковать экспортные объекты, средний показатель составлял 3,17 миллиона баррелей в день.
Россия остается одним из трех крупнейших производителей сырой нефти в мире, и ее поставки не проходят через Ормузский пролив, который фактически закрыт с начала войны с Ираном.
Напомним, по данным Reuters, Украина уже уничтожила около четверти российских НПЗ. Совокупная мощность предприятий, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год.
Пораженные заводы обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в России.
По подсчетам Reuters, только в апреле пострадавшие от атак заводы произвели на 1 миллион тонн меньше дизеля от нормы.