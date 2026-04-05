Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Відновлювати доведеться роками: США зіткнулися із дефіцитом важливого озброєння

20:41 05.04.2026 Нд
2 хв
Це вже третій тип зброї, запаси якого у Сполучених Штатів стрімко тануть через війну в Ірані
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: ракета JASSM-ER (US Air Force)

США витратили на операцію в Ірані велику частину наявного арсеналу крилатих ракет-невидимок JASSM-ER. Відновлювати витрачене, схоже, можуть роками, оскільки темпи виробництва недостатні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, обізнаних із конфіденційними деталями операції, США вже використали близько двох третин своїх загальних запасів ракет JASSM-ER.

Наприкінці березня було видано наказ вилучити ракети вартістю 1,5 млн доларів кожна з тихоокеанських баз та об'єктів у США для перевезення на об'єкти Центрального командування та британську базу Фейрфорд.

Після завершення переміщень в запасах США залишиться лише близько 425 справних ракет JASSM-ER із довоєнних 2300 одиниць, які були в арсеналі. Цього запасу вистачить лише на один масований виліт 17 бомбардувальників B-1B.

Лише за перші чотири тижні війни американська авіація випустила понад 1000 таких ракет. Ракета JASSM-ER має дальність понад 600 миль (близько 960 км). Це дозволяє вражати захищені об'єкти в глибині Ірану, не входячи в зону дії його ППО.

Тому зараз головною загрозою для Пентагону стає швидкість поповнення запасів. Компанія Lockheed Martin може виробляти максимум 860 ракет на рік, тоді як за місяць війни в Ірані витрачено понад тисячу. На відновлення арсеналу знадобляться роки, що потенційно вплине на обороноздатність США та можливість підтримувати бойові дії з Китаєм.

Зазначимо, дефіцит в озброєнні торкнувся не тільки ракет JASSM-ER. Так, країни Перської затоки за час операції США та Ізраїлю в Ірані майже вичерпали запаси ракет для систем зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Окрім цього, за перші чотири тижні з початку війни проти Ірану США вже випустили понад 850 "Томагавків". Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.

Загалом вже підрахували, що лише за 12 перших днів після початку операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичувались роками. Відновлювати запаси доведеться довго, а обійдеться це дуже дорого.

