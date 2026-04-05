Відновлювати доведеться роками: США зіткнулися із дефіцитом важливого озброєння

За даними джерел, обізнаних із конфіденційними деталями операції, США вже використали близько двох третин своїх загальних запасів ракет JASSM-ER.

Наприкінці березня було видано наказ вилучити ракети вартістю 1,5 млн доларів кожна з тихоокеанських баз та об'єктів у США для перевезення на об'єкти Центрального командування та британську базу Фейрфорд.

Після завершення переміщень в запасах США залишиться лише близько 425 справних ракет JASSM-ER із довоєнних 2300 одиниць, які були в арсеналі. Цього запасу вистачить лише на один масований виліт 17 бомбардувальників B-1B.

Лише за перші чотири тижні війни американська авіація випустила понад 1000 таких ракет. Ракета JASSM-ER має дальність понад 600 миль (близько 960 км). Це дозволяє вражати захищені об'єкти в глибині Ірану, не входячи в зону дії його ППО.

Тому зараз головною загрозою для Пентагону стає швидкість поповнення запасів. Компанія Lockheed Martin може виробляти максимум 860 ракет на рік, тоді як за місяць війни в Ірані витрачено понад тисячу. На відновлення арсеналу знадобляться роки, що потенційно вплине на обороноздатність США та можливість підтримувати бойові дії з Китаєм.