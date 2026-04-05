Восстанавливать придется годами: США столкнулись с дефицитом важного вооружения

По данным источников, знакомых с конфиденциальными деталями операции, США уже использовали около двух третей своих общих запасов ракет JASSM-ER.

В конце марта был издан приказ изъять ракеты стоимостью 1,5 млн долларов каждая с тихоокеанских баз и объектов в США для перевозки на объекты Центрального командования и британскую базу Фэйрфорд.

После завершения перемещений в запасах США останется лишь около 425 исправных ракет JASSM-ER из довоенных 2300 единиц, которые были в арсенале. Этого запаса хватит лишь на один массированный вылет 17 бомбардировщиков B-1B.

Только за первые четыре недели войны американская авиация выпустила более 1000 таких ракет. Ракета JASSM-ER имеет дальность более 600 миль (около 960 км). Это позволяет поражать защищенные объекты в глубине Ирана, не входя в зону действия его ПВО.

Поэтому сейчас главной угрозой для Пентагона становится скорость пополнения запасов. Компания Lockheed Martin может производить максимум 860 ракет в год, тогда как за месяц войны в Иране израсходовано более тысячи. На восстановление арсенала понадобятся годы, что потенциально повлияет на обороноспособность США и возможность поддерживать боевые действия с Китаем.