ua en ru
Нд, 05 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Відновлювати доведеться роками: США зіткнулися із дефіцитом важливого озброєння

20:41 05.04.2026 Нд
2 хв
Це вже третій тип зброї, запаси якого у Сполучених Штатів стрімко тануть через війну в Ірані
aimg Антон Корж
Відновлювати доведеться роками: США зіткнулися із дефіцитом важливого озброєння Ілюстративне фото: ракета JASSM-ER (US Air Force)

США витратили на операцію в Ірані велику частину наявного арсеналу крилатих ракет-невидимок JASSM-ER. Відновлювати витрачене, схоже, можуть роками, оскільки темпи виробництва недостатні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: США знищили лише третину ракетного запасу Ірану, - Reuters

За даними джерел, обізнаних із конфіденційними деталями операції, США вже використали близько двох третин своїх загальних запасів ракет JASSM-ER.

Наприкінці березня було видано наказ вилучити ракети вартістю 1,5 млн доларів кожна з тихоокеанських баз та об'єктів у США для перевезення на об'єкти Центрального командування та британську базу Фейрфорд.

Після завершення переміщень в запасах США залишиться лише близько 425 справних ракет JASSM-ER із довоєнних 2300 одиниць, які були в арсеналі. Цього запасу вистачить лише на один масований виліт 17 бомбардувальників B-1B.

Лише за перші чотири тижні війни американська авіація випустила понад 1000 таких ракет. Ракета JASSM-ER має дальність понад 600 миль (близько 960 км). Це дозволяє вражати захищені об'єкти в глибині Ірану, не входячи в зону дії його ППО.

Тому зараз головною загрозою для Пентагону стає швидкість поповнення запасів. Компанія Lockheed Martin може виробляти максимум 860 ракет на рік, тоді як за місяць війни в Ірані витрачено понад тисячу. На відновлення арсеналу знадобляться роки, що потенційно вплине на обороноздатність США та можливість підтримувати бойові дії з Китаєм.

Зазначимо, дефіцит в озброєнні торкнувся не тільки ракет JASSM-ER. Так, країни Перської затоки за час операції США та Ізраїлю в Ірані майже вичерпали запаси ракет для систем зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Окрім цього, за перші чотири тижні з початку війни проти Ірану США вже випустили понад 850 "Томагавків". Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.

Загалом вже підрахували, що лише за 12 перших днів після початку операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичувались роками. Відновлювати запаси доведеться довго, а обійдеться це дуже дорого.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Іран Ракети
Новини
Аналітика
