Восстанавливать придется годами: США столкнулись с дефицитом важного вооружения

20:41 05.04.2026 Вс
2 мин
Это уже третий тип оружия, запасы которого у Соединенных Штатов стремительно тают из-за войны в Иране
aimg Антон Корж
Восстанавливать придется годами: США столкнулись с дефицитом важного вооружения Иллюстративное фото: ракета JASSM-ER (US Air Force)

США потратили на операцию в Иране большую часть имеющегося арсенала крылатых ракет-невидимок JASSM-ER. Восстанавливать потраченное, похоже, могут годами, поскольку темпы производства недостаточны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана, - Reuters

По данным источников, знакомых с конфиденциальными деталями операции, США уже использовали около двух третей своих общих запасов ракет JASSM-ER.

В конце марта был издан приказ изъять ракеты стоимостью 1,5 млн долларов каждая с тихоокеанских баз и объектов в США для перевозки на объекты Центрального командования и британскую базу Фэйрфорд.

После завершения перемещений в запасах США останется лишь около 425 исправных ракет JASSM-ER из довоенных 2300 единиц, которые были в арсенале. Этого запаса хватит лишь на один массированный вылет 17 бомбардировщиков B-1B.

Только за первые четыре недели войны американская авиация выпустила более 1000 таких ракет. Ракета JASSM-ER имеет дальность более 600 миль (около 960 км). Это позволяет поражать защищенные объекты в глубине Ирана, не входя в зону действия его ПВО.

Поэтому сейчас главной угрозой для Пентагона становится скорость пополнения запасов. Компания Lockheed Martin может производить максимум 860 ракет в год, тогда как за месяц войны в Иране израсходовано более тысячи. На восстановление арсенала понадобятся годы, что потенциально повлияет на обороноспособность США и возможность поддерживать боевые действия с Китаем.

Отметим, дефицит в вооружении коснулся не только ракет JASSM-ER. Так, страны Персидского залива за время операции США и Израиля в Иране почти исчерпали запасы ракет для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Кроме этого, за первые четыре недели с начала войны против Ирана США уже выпустили более 850 "Томагавков". Некоторые чиновники Пентагона встревожены скоростью, с которой "исчезают" запасы высокоточного оружия.

В общем уже подсчитали, что только за 12 первых дней после начала операции в Иране США потратили запасы высокоточного вооружения, которые накапливались годами. Восстанавливать запасы придется долго, а обойдется это очень дорого.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ракеты
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света