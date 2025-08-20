Словаччина слідом за Угорщиною заявила, що знову отримує російську нафту через "Дружбу"

В чому причина

Нагадаємо, в ніч проти 18 серпня Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольське" в Тамбовській області РФ. Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Зокрема, через пошкодження станції "Нікольське" поставки нафти до Словаччини і Угорщини зупинилися 18 серпня. Це вже другий випадок пошкодження інфраструктури за тиждень: у ніч на 13 серпня аналогічний удар спричинив обмеження функціонування нафтопроводу.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що роботу "Дружби" відновлено, і транспортування нафти до Угорщини відбувається без перебоїв.

Відмітимо, що за оцінками Генштабу ЗСУ, удари українських військових по об’єктах інфраструктури скоротили доходи Росії на приблизно 74 млрд доларів.