Словакия вслед за Венгрией заявила, что снова получает российскую нефть через "Дружбу"

В чем причина

Напомним, в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

В частности, из-за повреждения станции "Никольское" поставки нефти в Словакию и Венгрию остановились 18 августа. Это уже второй случай повреждения инфраструктуры за неделю: в ночь на 13 августа аналогичный удар вызвал ограничение функционирования нефтепровода.

19 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что работа "Дружбы" восстановлена, и транспортировка нефти в Венгрию происходит без перебоев.

Отметим, что по оценкам Генштаба ВСУ, удары украинских военных по объектам инфраструктуры сократили доходы России на примерно 74 млрд долларов.