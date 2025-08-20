Словаччина слідом за Угорщиною заявила, що знову отримує російську нафту через "Дружбу"

Пошкоджену станцію "Нікольське" на нафтопроводі "Дружба" в Росії відремонтовано. Транспортування нафти в Словаччину знову відбувається без перебоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єрки та міністерки економіки Словаччини Деніси Сакової.

"Потік нафти до Словаччини наразі стандартний. Протягом найближчих днів ми матимемо точнішу інформацію про можливі коригування графіка поставок на цей місяць та про те, чи матиме пошкодження інфраструктури за межами Словаччини вплив на загальний місячний обсяг поставок. Проте я впевнена, що з огляду на швидке відновлення потоку через нафтопровід "Дружба", вплив буде мінімальним", - заявила вона.

В чому причина

Нагадаємо, в ніч проти 18 серпня Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольське" в Тамбовській області РФ. Внаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Зокрема, через пошкодження станції "Нікольське" поставки нафти до Словаччини і Угорщини зупинилися 18 серпня. Це вже другий випадок пошкодження інфраструктури за тиждень: у ніч на 13 серпня аналогічний удар спричинив обмеження функціонування нафтопроводу.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що роботу "Дружби" відновлено, і транспортування нафти до Угорщини відбувається без перебоїв.

Відмітимо, що за оцінками Генштабу ЗСУ, удари українських військових по об’єктах інфраструктури скоротили доходи Росії на приблизно 74 млрд доларів.