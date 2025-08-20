Словакия вслед за Венгрией заявила, что снова получает российскую нефть через "Дружбу"

Поврежденная станция "Никольское" на нефтепроводе "Дружба" в России отремонтирована. Транспортировка нефти в Словакию снова происходит без перебоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Денисы Саковой.

"Поток нефти в Словакию пока стандартный. В течение ближайших дней мы будем иметь более точную информацию о возможных корректировках графика поставок на этот месяц и о том, будет ли иметь повреждения инфраструктуры за пределами Словакии влияние на общий месячный объем поставок. Однако я уверена, что учитывая быстрое восстановление потока через нефтепровод "Дружба", влияние будет минимальным", - заявила она.

В чем причина

Напомним, в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

В частности, из-за повреждения станции "Никольское" поставки нефти в Словакию и Венгрию остановились 18 августа. Это уже второй случай повреждения инфраструктуры за неделю: в ночь на 13 августа аналогичный удар вызвал ограничение функционирования нефтепровода.

19 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что работа "Дружбы" восстановлена, и транспортировка нефти в Венгрию происходит без перебоев.

Отметим, что по оценкам Генштаба ВСУ, удары украинских военных по объектам инфраструктуры сократили доходы России на примерно 74 млрд долларов.