Відносини між РФ та Вірменією продовжують погіршуватись, - ISW

Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії на тлі погіршення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив президента Білорусі Олександра Лукашенка 14 листопада, що не братиме участі в очолюваній Росією зустрічі Організації колективного договору безпеки (ОДКБ) у Мінську 23 листопада.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву Пашиняна, заявивши, що в Кремлі розуміють, що у глав держав є свої заходи в робочому графіку, але це прикро, оскільки такі зустрічі, як засідання ОДКБ, є "дуже хорошим приводом для обміну думками" та узгодження ідей.

Заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваан Костанян 9 листопада заявив журналістам, що Вірменія наразі не обговорює юридичний процес виходу з ОДКБ.

Погіршення відносин між країнами

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, влітку Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

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