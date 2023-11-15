Отношения между РФ и Арменией продолжают ухудшаться, - ISW

Армения продолжает дистанцироваться от России на фоне ухудшающихся отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко 14 ноября, что не будет участвовать в возглавляемой Россией встрече Организации коллективного договора безопасности (ОДКБ) в Минске 23 ноября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Пашиняна, заявив, что в Кремле понимают, что у глав государств есть свои мероприятия в рабочем графике, но это досадно, поскольку такие встречи, как заседание ОДКБ, являются "очень хорошим поводом для обмена мнениями" и согласование идей.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 9 ноября заявил журналистам, что Армения не обсуждает юридический процесс выхода из ОДКБ.

Ухудшение отношений между странами

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Отметим, что членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Напомним, летом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" в Беларуси под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

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