Відмова Байдена надати Україні F-16 викликала невдоволення в Пентагоні, - WP
У Міністерстві оборони США зі скептицизмом та невдоволенням віднеслись до відмови президента США Джо Байдена передавати Україні винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання зазначає, що у Пентагоні виступають за більш активну підтримку Україні. Проте обережний підхід Білого дому до надання військової допомоги ЗСУ викликає розчарування в Міністерстві оборони США.
В Пентагоні вважають, що передачу Україні винищувачів F-16 схвалять трохи згодом. Раніше траплялись ситуації, коли адміністрація США відхиляла запити України щодо постачання деяких видів озброєнь, але з часом змінювала свою позицію. Для прикладу згадують ситуацію щодо передачі Україні танків M1 Abrams.
Раніше речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявляв, що США адаптують військові пакети під запити й потреби України. За його словами, певні країни вже надали короткострокову допомогу для підтримки та зміцнення вже існуючого військово-повітряного потенціалу України. Видання додає, що мова йде, ймовірно, про постачання запчастин для радянських літаків.
Нагадаємо, що президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.
До цього повідомлялось, що 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.
Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.
А прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вказав, що у них немає табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів країна ще не отримувала.
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