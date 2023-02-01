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Отказ Байдена предоставить Украине F-16 вызвал недовольство в Пентагоне, - WP

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Среда 01 февраля 2023 17:38
Отказ Байдена предоставить Украине F-16 вызвал недовольство в Пентагоне, - WP Фото: F-16 (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В Министерстве обороны США со скептицизмом и недовольством отнеслись к отказу президента США Джо Байдена передавать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В Пентагоне выступают за более активную поддержку Украины. Однако осторожный подход Белого дома к оказанию военной помощи ВСУ вызывает разочарование в Министерстве обороны США.

В Пентагоне считают, что передачу Украине истребителей F-16 одобрят чуть позже. Ранее случались ситуации, когда администрация США отклоняла запросы Украины по поставкам некоторых видов вооружений, но со временем меняла свою позицию. В качестве примера вспоминают ситуацию по передаче Украине танков M1 Abrams.

Ранее представитель Министерства обороны США Патрик Райдер заявлял, что США адаптируют военные пакеты под запросы и нужды Украины. По его словам, некоторые страны уже оказали краткосрочную помощь для поддержки и укрепления существующего военно-воздушного потенциала Украины. Издание добавляет, что речь, вероятно, идет о поставках запчастей для советских самолетов.

Напомним, что президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

Ранее сообщалось, что 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом .

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что у них нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов страна еще не получала.

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