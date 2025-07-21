"Відмінусували" техніку та склад БП. ЗСУ відпрацювали артою на Запорізькому напрямку (відео)
На Запорізькому напрямку українські артилеристи відпрацювали по ворожому озброєнню, внаслідок чого були знищені низка гармат, склад боєкомплектів (БП) та автомобільна техніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
"На передовій справжня спека - як від літнього сонця, так і від запеклих артилерійських боїв. Наші гармаші безжально нищать окупантів, їх техніку та гармати, наближаючи той день, коли над Україною знову запанує мир", - пише бригада.
Під час вогневих уражень бійцям вдалось знищити:
- гармату 2А36 "Гіацинт-Б";
- автомобільну техніку;
- дві гармати 2А65 "Мста-Б";
- польовий склад БП.
Втрати Росії у війні
З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 1,043 мільйона військових. За останню добу Сили оборони знищили ще 1170 окупантів. Також було знешкоджено:
- 2 танки;
- 7 броньованих машин;
- 54 артилерійські установки;
- 1 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та інше озброєння.
Нещодавно оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.
Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.
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