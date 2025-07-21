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"Відмінусували" техніку та склад БП. ЗСУ відпрацювали артою на Запорізькому напрямку (відео)

Понеділок 21 липня 2025 12:00
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"Відмінусували" техніку та склад БП. ЗСУ відпрацювали артою на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ відпрацювали артою на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькому напрямку українські артилеристи відпрацювали по ворожому озброєнню, внаслідок чого були знищені низка гармат, склад боєкомплектів (БП) та автомобільна техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"На передовій справжня спека - як від літнього сонця, так і від запеклих артилерійських боїв. Наші гармаші безжально нищать окупантів, їх техніку та гармати, наближаючи той день, коли над Україною знову запанує мир", - пише бригада.

Під час вогневих уражень бійцям вдалось знищити:

  • гармату 2А36 "Гіацинт-Б";
  • автомобільну техніку;
  • дві гармати 2А65 "Мста-Б";
  • польовий склад БП.

Втрати Росії у війні

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 1,043 мільйона військових. За останню добу Сили оборони знищили ще 1170 окупантів. Також було знешкоджено:

  • 2 танки;
  • 7 броньованих машин;
  • 54 артилерійські установки;
  • 1 реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та інше озброєння.

Нещодавно оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

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