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Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Понеділок 21 липня 2025 08:08
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Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 20 на 21 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили. 54 артсистеми та 199 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 043 160 (+1170) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 037 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 028 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 30 637 (+54) од.;
  • РСЗВ - 1444 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1199 (+1) од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 181 (+199) од.;
  • крилатих ракет - 3515 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 55 859 (+132) од.;
  • спеціальної техніки - 3934 (+2) од.

Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 липня, на фронті було зафіксовано 122 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

"Противник 36 разів атакував позиції в районах населених пунктів Полтавка, Вдале, Новоекономічне, Лисівка, Звіряче, Новопавлівка, Оріхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурми", - повідомили в Генштабі.

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