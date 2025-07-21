Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 20 на 21 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили. 54 артсистеми та 199 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 20 липня, на фронті було зафіксовано 122 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

"Противник 36 разів атакував позиції в районах населених пунктів Полтавка, Вдале, Новоекономічне, Лисівка, Звіряче, Новопавлівка, Оріхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурми", - повідомили в Генштабі.

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