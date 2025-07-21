Солдати, дрони і арта: Генштаб оновив втрати РФ за добу
За минулу добу, з 20 на 21 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили. 54 артсистеми та 199 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 043 160 (+1170) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 037 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 23 028 (+7) од.;
- артилерійських систем - 30 637 (+54) од.;
- РСЗВ - 1444 (+1) од.;
- засоби ППО - 1199 (+1) од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 181 (+199) од.;
- крилатих ракет - 3515 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 55 859 (+132) од.;
- спеціальної техніки - 3934 (+2) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що станом на вечір, 20 липня, на фронті було зафіксовано 122 бойові зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.
"Противник 36 разів атакував позиції в районах населених пунктів Полтавка, Вдале, Новоекономічне, Лисівка, Звіряче, Новопавлівка, Оріхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Наші захисники відбили 34 штурми", - повідомили в Генштабі.
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