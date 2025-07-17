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Сили безпілотних систем вполювали ворожу ЗРК "Стріла-10" у Донецькій області (відео)

Четвер 17 липня 2025 16:00
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Сили безпілотних систем вполювали ворожу ЗРК "Стріла-10" у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем вполювали ворожу ЗРК "Стріла-10" у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ).

Як пише командування СБС, ворожий ЗРК у Донецькій області виявили оператори 413-го батальйону "Рейд" під час розвідувальної місії. "Стріла-10" одразу запустила ракети, але пілоту дрона вдалось зманеврувати й ухилитись від удару, після чого окупанти спробували сховати установку у лісосмузі.

"Завдяки збереженню апарата та майстерності операторів, "Стрілу" вдалося вистежити під час зміни позиції і завдати по ній точного удару. Установку ППО було уражено разом із екіпажем" , - пишуть Сили безпілотних систем.

"Стріла-10"

"Стріла-10" - це радянський самохідний ЗРК, призначений для ураження повітряних цілей на малих висотах.

Його було розроблено у 1970-х роках на базі легкого бронетранспортера МТ-ЛБ.

Основне озброєння - чотири ракети 9М37 або їхні модифікації. Варіант "Луч" має максимальну дальність стрільби ракетою до 10 кілометрів.

    Втрати Росії у війні

    Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 1,038 млн військових. Протягом останньої доби, 16 липня, українські захисники знищили ще 1190 окупантів. Крім того, було уражено:

    • 4 танки;
    • 1 бойову броньовану машину;
    • 43 артилерійські системи;
    • 1 засіб протиповітряної оборони та інше озброєння.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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