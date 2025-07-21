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"Отминусовали" технику и склад БП. ВСУ отработали артой на Запорожском направлении (видео)

Понедельник 21 июля 2025 12:00
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"Отминусовали" технику и склад БП. ВСУ отработали артой на Запорожском направлении (видео) Иллюстративное фото: ВСУ отработали артой на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Запорожском направлении украинские артиллеристы отработали по вражескому вооружению, в результате чего были уничтожены ряд пушек, склад боекомплектов (БП) и автомобильная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

"На передовой настоящая жара - как от летнего солнца, так и от ожесточенных артиллерийских боев. Наши пушкари безжалостно уничтожают оккупантов, их технику и пушки, приближая тот день, когда над Украиной снова воцарится мир", - пишет бригада.

Во время огневых поражений бойцам удалось уничтожить:

  • пушку 2А36 "Гиацинт-Б";
  • автомобильную технику;
  • две пушки 2А65 "Мста-Б";
  • полевой склад БП.

Потери России в войне

С момента начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 1,043 миллиона военных. За последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1170 оккупантов. Также было обезврежено:

  • 2 танка;
  • 7 бронированных машин;
  • 54 артиллерийские установки;
  • 1 реактивную систему залпового огня (РСЗО) и другое вооружение.

Недавно операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.

Операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу.

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