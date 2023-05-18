"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру сержанту, інструктору військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил Росії за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, під час окупації Бучі, підозрюваний вистрелив зі стрілецької зброї в цивільного, який оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим. Після цього окупант підійшов до пораненого разом з іншими військовослужбовцями та почав вихвалятись своїм вчинком.

"Завдяки сусідці, яка стала свідком цього злочину, через деякий час чоловікові було надано медичну допомогу", - додає пресслужба.

Фото: Відкрив вогонь по цивільному в Бучі. Російському сержанту повідомлено про підозру (t.me/pgo_gov_ua)