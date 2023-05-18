Киевская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении российскому сержанту, который во время оккупации Бучи открыл огонь по гражданскому.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении сержанту, инструктору воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
Согласно данным следствия, во время оккупации Бучи, подозреваемый выстрелил из стрелкового оружия в гражданского, который осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. После этого оккупант подошел к раненому вместе с другими военнослужащими и начал хвастаться своим поступком.
"Благодаря соседке, которая стала свидетелем этого преступления, через некоторое время мужчине была оказана медицинская помощь", - добавляет пресс-служба.
Фото: Открыл огонь по гражданскому в Буче. Российскому сержанту сообщено о подозрении (t.me/pgo_gov_ru)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, после деоккупации региона пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.
Также недавно The New York Times, идентифицировало десятки российских военных, убивавших гражданских в Буче.
Между тем, правоохранители установили личности еще двух российских оккупантов, которые расстреливали жителей города во время оккупации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.