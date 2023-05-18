"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении сержанту, инструктору воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, во время оккупации Бучи, подозреваемый выстрелил из стрелкового оружия в гражданского, который осматривал поврежденный автомобиль, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. После этого оккупант подошел к раненому вместе с другими военнослужащими и начал хвастаться своим поступком.

"Благодаря соседке, которая стала свидетелем этого преступления, через некоторое время мужчине была оказана медицинская помощь", - добавляет пресс-служба.

Фото: Открыл огонь по гражданскому в Буче. Российскому сержанту сообщено о подозрении (t.me/pgo_gov_ru)