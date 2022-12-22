Журналісти NYT назвали десятки російських десантників, які вбивали українців у Бучі
Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі - йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Повідомляється, що ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.
Зазначено, що окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію чи на російські телефонні номери.
Журналісти отримали від української влади базу даних всіх дзвінків і повідомлень, здійснених з Бучанського регіону в Росію протягом березня. У родичів загиблих, представники ЗМІ збирали їхні номери телефонів і перевіряли, чи є вони в цій базі.
У результаті виявилося, що російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства.
Журналісти поговорили з окупантами та їхніми родичами. Двоє з них підтвердили, що вони були в 234-му полку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, і служили в Бучі.
Зазначено, що керував операціями російського десантного підрозділу в Бучі командир 234-го полку полковник Артем Городілов.
За даними ЗМІ є й інші докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку. Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.
Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.
Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку. Також вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.
Журналісти підкреслюють, що не можуть бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать й інші дані.
Зокрема, перед вторгненням Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.
Як повідомляється, після деокупації Київської області, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських військових нагородили орденами "Мужності".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Служба безпеки Україна викрила настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії, а також заперечував воєнні злочини окупантів проти українців у Бучі.
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