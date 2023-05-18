Правоохоронці встановили особистості ще двох росіян причетних до звірств в Бучі
Правоохоронці встановили особистості ще двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що серед злочинців:
- командир парашутно-десантної роти;
- командир відділення 137–го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.
Фото: правоохоронці встановили особистості ще двох росіян причетних до звірств в Бучі (twitter.com/MVS_UA)
"Їм інкримінують "Порушення законів та звичаїв війни", що передбачає до 12 років в'язниці", - пише пресслужба.
Зазначається, що 2 березня 2022 року, під час окупації Бучанського району, злочинці відкрили вогонь по двох автомобілях в яких перебували цивільні. Потерпілі вижили та виїхали з-під обстрілу.
Фото: правоохоронці встановили особистості ще двох росіян причетних до звірств в Бучі (twitter.com/MVS_UA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, після деокупації регіону зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.
Також нещодавно The New York Times, ідентифікувало десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі.
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