Правоохоронці встановили особистості ще двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що серед злочинців:

командир парашутно-десантної роти;

командир відділення 137–го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.

Фото: правоохоронці встановили особистості ще двох росіян причетних до звірств в Бучі (twitter.com/MVS_UA)

"Їм інкримінують "Порушення законів та звичаїв війни", що передбачає до 12 років в'язниці", - пише пресслужба.

Зазначається, що 2 березня 2022 року, під час окупації Бучанського району, злочинці відкрили вогонь по двох автомобілях в яких перебували цивільні. Потерпілі вижили та виїхали з-під обстрілу.

Фото: правоохоронці встановили особистості ще двох росіян причетних до звірств в Бучі (twitter.com/MVS_UA)