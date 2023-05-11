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Після деокупації у Київській області зниклими досі вважаються понад 280 людей

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Київська область, Четвер 11 травня 2023 11:37
Після деокупації у Київській області зниклими досі вважаються понад 280 людей Фото: начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Після звільнення Київської області від окупантів навесні 2022 року зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, із моменту деокупації вже знайдено 1374 тіла наших співвітчизників. За даними експертів, 717 людей вбито з вогнепальної зброї.

"На жаль, дотепер залишається невпізнаним 191 тіло. Зниклими безвісти вважається 281 особа", - повідомив Нєбитов.

Він розповів, що в Київській області виявлено 15 місць масового поховання людей, а також встановлено три місця катування.

Звірства окупантів в Київській області

Нагадаємо, що на початку квітня українські військовослужбовці повністю звільнили від російських окупантів територію Київської області. Українські Збройні сили повернули під контроль Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти.

Зокрема, одне з міст, де окупанти вчиняли звірства над мирними жителями, яке тепер відоме на весь світ є Буча.

Було ідентифіковано десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.

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