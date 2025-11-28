Відключення залишаються: в "Укренерго" показали графіки на 29 листопада
В Україні 29 листопада зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обсяг відключень при цьому залишається таким же, як 28 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Як повідомили в компанії, графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень - наслідки численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.
Вимикати світло 29 листопада будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада.
Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів 8 та 19 листопада, коли ворог атакував енергосистему десятками ракет та сотнями дронів. Внаслідок ударів окупантів отримали пошкодження майже всі українські ТЕС та ГЕС.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.
Також Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм російських ударів по енергетиці України є блекаут. Втім, за його словами, українські енергетики зараз значно краще готові до таких сценаріїв та спроб росіян вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру.