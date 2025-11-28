ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення залишаються: в "Укренерго" показали графіки на 29 листопада

Україна, П'ятниця 28 листопада 2025 17:41
UA EN RU
Відключення залишаються: в "Укренерго" показали графіки на 29 листопада Ілюстративне фото: відключення світла будуть тривати увесь день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Україні 29 листопада зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обсяг відключень при цьому залишається таким же, як 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Як повідомили в компанії, графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень - наслідки численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.

Вимикати світло 29 листопада будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада.

Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів 8 та 19 листопада, коли ворог атакував енергосистему десятками ракет та сотнями дронів. Внаслідок ударів окупантів отримали пошкодження майже всі українські ТЕС та ГЕС.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Також Зайченко заявив, що найгіршим сценарієм російських ударів по енергетиці України є блекаут. Втім, за його словами, українські енергетики зараз значно краще готові до таких сценаріїв та спроб росіян вивести з ладу українську енергетичну інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає