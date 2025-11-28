ua en ru
Отключения остаются: в "Укрэнерго" показали графики на 29 ноября

Украина, Пятница 28 ноября 2025 17:41
UA EN RU
Отключения остаются: в "Укрэнерго" показали графики на 29 ноября Иллюстративное фото: отключения света будут продолжаться весь день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Украине 29 ноября сохраняется действие графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Объем отключений при этом остается таким же, как 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как сообщили в компании, графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина отключений - последствия многочисленных атак российских оккупантов на украинскую энергетическую систему.

Выключать свет 29 ноября будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно. Такие же графики, отметим, действуют и 28 ноября.

Также параллельно 29 ноября будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут меняться в течение суток.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что графики отключений электроэнергии действуют в Украине после массированных атак российских оккупантов 8 и 19 ноября, когда враг атаковал энергосистему десятками ракет и сотнями дронов. В результате ударов оккупантов получили повреждения почти все украинские ТЭС и ГЭС.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также Зайченко заявил, что худшим сценарием российских ударов по энергетике Украины является блэкаут. Впрочем, по его словам, украинские энергетики сейчас значительно лучше готовы к таким сценариям и попыткам россиян вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру.

