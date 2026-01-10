UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Відключення по всіх областях: в "Укренерго" визначалися з графіками на 11 січня

Фото: українців закликали споживати електроенергію ощадливо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у неділю, 11 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 11 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ракетних і дронових атак РФ на енергоб'єкти України.

Окрім того, в "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно задіють під час відключень 11 січня, але поінформували, що графіки можуть змінитись.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у дописі.

Окрім того, українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, що восени 2025 року Росія відновила свої регулярні удари по енергетиці України, які тривають донині.

Зокрема, в ніч на 9 грудня під масованою атакою РФ опинився Київ. У столиці в результаті обстрілів були пошкоджені будинки, були пожежі, але також виникли й інші проблеми.

Зокрема, рано вранці стало відомо, що в місті введено екстрені відключення світла, відсутнє тепло і вода. Крім того, в столиці проблеми з рухом електротранспорту.

Сьогодні вранці, 10 січня, в Міненерго і ДТЕК знову відзвітували, що в результаті чергової атаки без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів в декількох регіонах. Але найскладніша ситуація - в Дніпропетровській області, в Києві та області.

Також станом на вечір суботи, 10 січня, стало відомо, що енергетики повернули світло вже для більш ніж 600 тисяч сімей у Києві після атаки 8 числа. При цьому на лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів тривають екстрені відключення світла. На решті правого берега - діють графіки відключень.

Крім цього, у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією, інтервал на всіх трьох лініях метрополітену становить 10-12 хвилин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, українська енергетика може відновлюватися після атак РФ, поки є достатньо резервів обладнання.

Війна в УкраїніЕнергетики