Метро з інтервалами, електротранспорт працює частково: яка наразі ситуація з рухом у Києві
У столиці тимчасово змінили роботу громадського транспорту через необхідність стабілізації енергосистеми після російських обстрілів.
Як наразі курсує транспорт у Києві - у матеріалі РБК-Україна.
Що змінилося в роботі електротранспорту
На лівому березі Києва електротранспорт тимчасово не курсує. Рух трамваїв і тролейбусів буде продубльовано автобусними маршрутами.
У КМДА пояснили, що електроенергію, яка раніше використовувалася для живлення електротранспорту лівого берега, переспрямували на забезпечення критично важливих об’єктів міської інфраструктури.
На правому березі електротранспорт продовжує працювати, однак із відхиленням від затверджених графіків.
Після стабілізації енергосистеми рух електротранспорту відновлюватиметься поступово.
Зміни в роботі метро
Через складну енергетичну ситуацію Київський метрополітен збільшив інтервали руху поїздів.
Наразі на всіх трьох лініях метро інтервал становить 10–12 хвилин.
Після стабілізації ситуації планують повернути графікові інтервали вихідного дня - 5-6 хвилин.
Ситуація з тепло та енергопостачанням у Києві
У ніч на 9 січня російська армія завдала потужного комбінованого удару по Києву та області, застосувавши десятки ударних безпілотників, балістичні й крилаті ракети типу "Калібр". Як повідомили в Повітряних силах, атака на столицю здійснювалася з кількох напрямків.
Через наслідки атаки та перевантаження енергомереж у місті ввели екстрені відключення світла. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є вимушеним технічним заходом для захисту обладнання.
Мер Віталій Кличко закликав киян за можливості тимчасово виїхати за межі міста, а зранку повідомив про відновлення теплопостачання приблизно у 4 тисячах будинків, ремонтні роботи тривають. Також повідомлялося про тимчасове припинення роботи систем водо- й теплопостачання та електротранспорту. Згодом у Міненерго заявили, що в Києві та області ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.
Водночас у лівобережних районах Київщини, зокрема в Бориспільському та Броварському, екстрені відключення ще тривають, тоді як інші райони поступово повертаються до планових графіків.
Згодом прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що у Києві та Київській області повне відновлення теплопостачання очікують уже сьогодні.
Детально про це - у матеріалі РБК-Україна.