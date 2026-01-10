Отключения по всем областям: в "Укрэнерго" определялись с графиками на 11 января

Ситуация с энергетикой

Напомним, что осенью 2025 года Россия возобновила свои регулярные удары по энергетике Украины, которые продолжаются по сей день.

В частности, в ночь на 9 декабря под массированной атакой РФ оказался Киев. В столице в результате обстрелов были повреждены дома, были пожары, но также возникли и другие проблемы.

В частности, рано утром стало известно, что в городе введены экстренные отключения света, отсутствует тепло и вода. Кроме того, в столице проблемы с движением электротранспорта.

Сегодня утром, 10 января, в Минэнерго и ДТЭК снова отчитались, что в результате очередной атаки без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Но самая сложная ситуация - в Днепропетровской области, в Киеве и области.

Также по состоянию на вечер субботы, 10 января, стало известно, что энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после атаки 8 числа. При этом на левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов продолжаются экстренные отключения света. На остальном правом берегу - действуют графики отключений.

Кроме этого, в связи со сложной энергетической ситуацией, интервал на всех трех линиях метрополитена составляет 10-12 минут.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергетика может восстанавливаться после атак РФ, пока есть достаточно резервов оборудования.