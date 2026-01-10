Більш ніж пів мільйона киянам повернули світло, але є локальні аварії: деталі

Станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики повернули світло вже для понад ніж 600 тисяч родин у Києві після масованої атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 тисяч домівок", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози.

Також у ДТЕК нагадали, що прямо зараз на лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів на правому березі застосовуються екстрені відключення світла.

Водночас на іншій частині правого берега - діє графік відключень, який на фото нижче.

Киянам, яким досі не відновили світло після атаки, дали важливу пораду

До киян також звернувся глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він поінформував, що відбулось з енергетикою вранці.

"Увесь день вчора і ніч енергетики працювали над підключенням. За ніч майже всіх вдалось заживити, хоча б на раз. Вранці стався сильний, назвемо це перегруз, і знову було масове відключення", - пише він.

Окрім того, Коваленко закликав киян, у яких взагалі не було світла з моменту атаки - залишати заявку на сайті мереж.

"Колеги починають відпрацьовувати індивідуальні заявки", - резюмував він.