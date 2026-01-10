Більш ніж пів мільйона киянам повернули світло, але є локальні аварії: деталі
Станом на вечір суботи, 10 січня, енергетики повернули світло вже для понад ніж 600 тисяч родин у Києві після масованої атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 тисяч домівок", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози.
Також у ДТЕК нагадали, що прямо зараз на лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів на правому березі застосовуються екстрені відключення світла.
Водночас на іншій частині правого берега - діє графік відключень, який на фото нижче.
Киянам, яким досі не відновили світло після атаки, дали важливу пораду
До киян також звернувся глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко. Він поінформував, що відбулось з енергетикою вранці.
"Увесь день вчора і ніч енергетики працювали над підключенням. За ніч майже всіх вдалось заживити, хоча б на раз. Вранці стався сильний, назвемо це перегруз, і знову було масове відключення", - пише він.
Окрім того, Коваленко закликав киян, у яких взагалі не було світла з моменту атаки - залишати заявку на сайті мереж.
"Колеги починають відпрацьовувати індивідуальні заявки", - резюмував він.
Обстріл Києва та ситуація з енергетикою
Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву та області, застосувавши для ударів безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети типу "Калібр". За даними Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалася з декількох напрямків.
В результаті обстрілу в столиці були пошкоджені будинки, автомобілі і не тільки. Крім того, в місті виникли проблеми зі світлом, теплом і водою. Вже вранці в ДТЕК заявили, що в Києві ввели екстрені відключення світла.
Вдень мер Віталій Кличко закликав киян по можливості тимчасово виїхати за межі міста, а сьогодні вранці повідомив про відновлення тепла в приблизно 4000 будинків.
Відзначимо, що в Міненерго заявили, що в Києві та регіоні ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати. Але при цьому все ж залишаються проблеми, зокрема, з електротранспортом.
Так, на лівому березі Києва електротранспорт тимчасово не працює. Замість трамваїв і тролейбусів їздять автобуси. На правому березі електротранспорт продовжує працювати, але з відхиленням від затверджених графіків.
Крім того, у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією інтервал на всіх трьох лініях метро становить 10-12 хвилин.
Детальніше про атаку на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.