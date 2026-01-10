Відключення по всіх областях: в "Укренерго" визначалися з графіками на 11 січня

Завтра у неділю, 11 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 11 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ракетних і дронових атак РФ на енергоб'єкти України.

Окрім того, в "Укренерго" не назвали кількість черг, які одночасно задіють під час відключень 11 січня, але поінформували, що графіки можуть змінитись.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у дописі.

Окрім того, українців закликали споживати електроенергію ощадливо.