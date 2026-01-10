Отключения по всем областям: в "Укрэнерго" определялись с графиками на 11 января
Завтра в воскресенье, 11 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут во всех регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Завтра, 11 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
В компании проинформировали, что причиной введения мер ограничения являются последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергообъекты Украины.
Кроме того, в "Укрэнерго" не назвали количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений 11 января, но проинформировали, что графики могут измениться.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно.
Ситуация с энергетикой
Напомним, что осенью 2025 года Россия возобновила свои регулярные удары по энергетике Украины, которые продолжаются по сей день.
В частности, в ночь на 9 декабря под массированной атакой РФ оказался Киев. В столице в результате обстрелов были повреждены дома, были пожары, но также возникли и другие проблемы.
В частности, рано утром стало известно, что в городе введены экстренные отключения света, отсутствует тепло и вода. Кроме того, в столице проблемы с движением электротранспорта.
Сегодня утром, 10 января, в Минэнерго и ДТЭК снова отчитались, что в результате очередной атаки без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Но самая сложная ситуация - в Днепропетровской области, в Киеве и области.
Также по состоянию на вечер субботы, 10 января, стало известно, что энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после атаки 8 числа. При этом на левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов продолжаются экстренные отключения света. На остальном правом берегу - действуют графики отключений.
Кроме этого, в связи со сложной энергетической ситуацией, интервал на всех трех линиях метрополитена составляет 10-12 минут.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергетика может восстанавливаться после атак РФ, пока есть достаточно резервов оборудования.