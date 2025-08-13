Відключення на цілу ніч: які райони Вінниці залишаться без води й коли саме

Мешканців і гостей деяких районів Вінниці попередили про відключення водопостачання на цілу ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Відділу оперативного реагування "Цілодобова варта" Вінницької міської ради у Facebook.
Згідно з наданою інформацією, один із найбільших магістральних водогонів буде зупинено сьогодні, 13 серпня, "ближче до півночі".
У Відділі оперативного реагування пояснили, що у зв'язку з ліквідацією наслідків аварійного витоку без води на всю ніч залишаться:
Зазначається, що у КП "Вінницяоблводоканал" обіцяють відновити послугу до 9:00 14 серпня.
Тим часом громадян просять зробити необхідні запаси води.
Варто зазначити, що дещо раніше вінничан попередили також про призупинення водопостачання у четвер, 14 серпня:
"Причина - ремонт мережі водопроводу", - уточнили у Відділі оперативного реагування "Цілодобова варта" ВМР.
Завчасно потурбуватися про необхідні запаси води просять людей за такими адресами:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.
Читайте також, навіщо спеціалісти планують перевіряти річки на кордоні України й Польщі, та що саме там шукатимуть.